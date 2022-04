Ricardo CABRERA BAZAN

Depuis 6 ans, j’ai eu l’opportunité de me voir confier la gestion de différents projets, tels que l’organisation de salons et congrès à l'occasion de ma mission de 18 mois chez Atol les Opticiens ou encore, la gestion logistique d’un événement et la coordination d’une agence événementielle dans le cadre des Rencontres HAS 2009 et 2011. Mes expériences au sein de la HAS et de l’ANAP m’ont permis de développer mon savoir-faire en communication dans un environnement complexe qu’est celui de la santé publique. J’ai également été chargé de production pour l’agence de communication Polynôme dans le cadre de l’organisation des Rencontres HAS 2010. Enfin, mes missions auprès du Conseil National de l’Ordre infirmier et de l’ANAP m’ont permis d’approfondir mes connaissances concernant le monde institutionnel







Autonome, consciencieux et appliqué, je m’adapte aisément à de nouveaux environnements. Je suis également créatif, ainsi que force de proposition. Je sais que je pourrai réaliser au sein de votre institution un travail à la fois de qualité et efficient.



Mes compétences :

Communication

Santé

Microsoft Office

Publicité

Web 2.0

Management

Community management

Réseaux sociaux