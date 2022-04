Avec de nombreuses expériences dans le domaine du marketing notamment en Trade marketing b to b et b to c ou encore dans l'organisation d'événement aussi bien en b to b que dans le monde de la musique, j'aime le challenge et les contraintes qui en decoulent....



Mes compétences :

management d'equipe

management de projet

gestion relation clientèle

Chef de projet

marketing

chargée de projet

chargée de communication

responsable marketing