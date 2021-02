Estelle BENETEAU

Forte de 7 années d'expériences professionnelles, je suis aujourd'hui généraliste de la fonction RH, et possède les compétences opérationnelles et techniques.



Mes qualités relationnelles, mon goût du travail en équipe, mes valeurs et mon parcours professionnel me paraissent être des atouts pour répondre aux exigences demandées par notre métier.



J'ai découvert le monde professionnel par alternance, un choix personnel qui démontre mon engagement et mon envie d'apprendre.



Mes diverses expériences m'ont permis d'appréhender des contextes et des secteurs d'activités très variés et ainsi, développer une grande capacité d'adaptation.



Mes compétences :

Paie

Administration du personnel

Sirh

Formation

Bilan social

Droit du travail

Comptabilité