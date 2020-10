Estelle BOYER

Jeune diplômée de l’Université Bordeaux 1 en Master Mécanique et Energétique (mention Energie et

Développement), je souhaite exercer dans le domaine de l’énergie.



Au cours de ma formation j’ai abordé la RT2012, les diagnostics énergétiques et la Simulation Thermique Dynamique. Mon stage de fin d’étude m’a familiarisé au suivi de consommations, aux audits de bâtiments, ainsi qu’au domaine du photovoltaïque. J’ai de plus été formée aux Certificats d’Economies d’Energie (CEE), compétence que j’ai exercée durant 3 mois au sein du Conseil Régional de Poitou-Charentes en tant que chargée des CEE (gestion de dossiers de demande de subventions).



Mes compétences :

Audit énergétiques (Eclairage Public, bâtiment)

Energies Renouvelables

Simulation Thermo-dynamique

Certificats d'Economies d'Energie

Suivi de consommation