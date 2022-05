Paul GAILLAC

A travers mes cinq dernières années d'études, j'ai développé un intérêt particulier pour l'énergétique du bâtiment. Durant le cursus Master, j'ai appris un raisonnement et des méthodes permettant d'apporter une assistance technique et des conseils sur les différents axes stratégiques d’améliorations de la performance énergétique.

Voici mes compétences:



- Diagnostic énergétique : analyse des consommations,

simulation thermique dynamique,

présentation des préconisations.



- Conception de systèmes énergétiques: cahier des charges,

planification des taches,

dimensionnement d'installations.



- Optimisation énergétique et environnementale du bâtiment:

assistance à la maîtrise d'ouvrage,

calcul réglementaire,

programme HQE,

normes HPE,THPE,BBC,

dimensionnement des installations.



Voici les logiciels que j'ai déjà utilisés:

Thermoptim, Perrenoud, TRNsys, Dialux,Alcyone, Pléiade-Comfie, Autocad, CATIA, Casanova, Word, Excel, PowerPoint.



Mes compétences :

Organisé

Rigoureux