Estelle GOMBAUD

Vous cherchez une communicante polyvalente pour dynamiser votre image, créer ou pérenniser votre projet?

Ne cherchez plus, je suis là!



Contactez-moi vite sur e.gombaud@gmail.com :)



Postes recherchés:

- Chargée de communication / promotion

- Chargée de partenariats

- Relations presse

- Rédactrice / administratrice Web

- Chargée de projet

- Animation événementielle

- Community manager



Mes compétences :

Pack Office (Word, Excel, Power Point, Publisher)

Internet et réseaux sociaux

Photoshop, Illustrator et InDesign CS5

Community manager

Relations Presse

Communication

Promotion

Web

Médias

Relations Publiques

Réseaux sociaux

Presse