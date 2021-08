Estelle LEVASSEUR

Riche d'une expérience de 5 ans dans le conseil en création dentreprises, j'aborde depuis 14 ans les champs de l'emploi et de la formation auprès d'un public jeune. Ces 19 années dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle mont permise de développer mon sens de lécoute et de lanalyse ainsi que dapprofondir les techniques dentretien et ma connaissance du monde du travail.



De cursus Ressources Humaines et Relations Sociales, japproche actuellement le mémoire du Titre de Psychologue du Travail que je prépare depuis 2010 au CNAM de Reims. Je suis formée à lutilisation des outils dévaluation de lefficience (WAIS), des aptitudes (NV7, DAT5), de la personnalité (inventaire de tempérament GZ), de la motivation, des valeurs et des intérêts (HEXA 3D, IRM-R, Holland, Neo Pi-r).



Je souhaiterais orienter ma carrière comme Consultante, pouvoir mettre à profit mon goût pour la Gestion des Ressources Humaines et la Psychologie du Travail sur diverses prestations daccompagnement à destination des publics et des entreprises (recrutement, gestion et évaluation des carrières, formation et développement professionnel, bilan de compétences, reconversion et reclassement, soutien à la création d'entreprise, audit, accompagnement du changement organisationnel, prévention des risques psychosociaux, ergonomie...) et sur lanimation de sessions collectives (formations thématiques, ateliers de recherche d'emploi). Je suis formée au Conseil en Evolution Professionnelle, aux bilans de compétences et à la méthode ADVP.



Mes compétences :

Ressources Humaines

Accompagnement social

Création d'entreprise

Formation

Droit du travail

Gestion du personnel

Organisation du travail

Coaching individuel

Insertion socioprofessionnelle

Conseil en évolution professionnelle