Je m'appel Yohann MATHIEU, j'ai 22ans né le 25 juillet 1991, Français de naissance, j'habite a Épernay dans la Marne.

Je suis titulaire du BAC pro Commerce.

Extrêmement motivé, autonome dans mon travail, toujours a l'heure (j'arrive souvent au travail entre 1h et 30 min d'avance). Je suis créatif au nuances originales, j'aime pouvoir rendre le sourire au client montré que je suis de confiance et que si besoin je suis de suite disponible pour un conseil, un avis, une aide d'orientation... pour les satisfaire de leur arrivé a leurs achat.

Je suis une personne de franc, posé, aimable, spontané, sociable, sachant aussi géré les clients ayant un problème avec un produit ou même les mécontents.

J'ai comme objectif de crée et de mettre a mon compte, un magasin spécialisé dans le prêt a porter enfant, pouvoir aussi crée ma propre ligne de vêtement. Aussi faire dans l'artistique, dessin et chant.

En dehors professionnelle, je conseil dans la mode, la décoration, les cosmétique, c'est vraiment ce contact vendeur client qui me plait .

Je suis a disposition pour vous faire part de mon savoir-faire et de mes motivations n'hésité pas a me demandé.



Mes compétences :

Conseil

Conseil en image

Décoration d'intérieur