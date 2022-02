Estelle MILLE

- Plusieurs expériences réussies en France et à l'étranger dans la mise en place et la coordination de projets le plus souvent innovants,

- Expertise dans les domaines de la création d'entreprises, de l'Economie Sociale et Solidaire, du Développement Local, du Développement, de l'insertion professionnelle des jeunes notamment,

- Compétences en management de projets et d'équipes, en gestion administrative et financière, en analyse financière,

- Intérêt marqué pour les secteurs de la Formation Professionnelle, de l'Accompagnement vers l'emploi des Jeunes, de l'Entrepreneuriat.



Mes compétences :

Analyse financière

Développement de partenariats

Diagnostic d'entreprise

Accompagnement de projet

Conseil aux entreprises

Gestion administrative

Contrôle de gestion