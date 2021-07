Estelle SOFFACK

5 années dexpérience dans la gestion opérationnelle des flux dAchat-Approvisionnement (processus Procure-to-pay), et le déploiement fonctionnel de solutions informatiques (SAP - modules MM et outils E-Procurement- Ariba SAS) dans le secteur Supply-Chain.

Ainsi que de 3 années dexpérience dans la gestion de projet modes Build, Déploiement et RUN dans le secteur des TELECOMS (technologies Fibre optique / XDSL) et des Systèmes dinformations.



Dotée dune grande capacité dadaptation, une très bonne organisation et dune confiance réitérée de ses références (clients) sur la capacité à respecter ses engagements, je suis à même dintervenir dans la gestion de vos projets en apportant une expertise fonctionnelle.