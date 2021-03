Estelline MICHELL DESANDERE

Ingénieur Agro de Toulouse, j'ai des compétences en agro-alimentaire/agriculture et en informatique.



Après plus de 10 ans dans l'agro-alimentaire / agriculture, j'ai choisi de me réorienter vers les métiers de l'INFORMATIQUE, tout en restant en contact avec le monde agricole : j'ai intégré fin 2012 la société ISAGRI, en tant que développeur intégrateur, puis responsable de projet Extranet. ISAGRI fournit des logiciels informatiques et des solutions web pour les agriculteurs et les entreprises autour du monde agricole.

Dans le cadre de mon poste actuel de responsable de projet, je gère la mise en place de sites internet et extranet, ou solutions mobiles pour des entreprises, coopératives ou négoces du monde agricole. De la réalisation des analyses fonctionnelle, à la livraison finale au client, j'assure le suivi et la réalisation des projets ainsi que la relation avec les clients, dans le respect des délais et budgets prévus.



Précédemment, j'ai travaillé de 2002 à 2012 au sein du Groupe Danone.



En tant qu'ingénieur qualité, j'assurai l'animation d'outils informatiques en lien avec la qualité : formation, résolution de problèmes, amélioration des outils informatiques... mon rôle était essentiellement de coordonner les utilisateurs en usine avec les informaticiens, tout en garantissant le fonctionnement des outils, très critiques en termes de qualité produits. Ce poste a été pour moi le 1er pas vers l'informatique.



Auparavant, en tant que Responsable relation Producteurs au sein de la Direction LAIT, j'ai eu en charge une équipe de 10 techniciens. Ensemble nous veillions au respect des cahier des charges qualité sécurité environnement des producteurs de lait (2000 sur notre zone NORD / NORMANDIE / PICARDIE). Nous intervenions également auprès d'eux en tant que soutien dans des domaines variés : sécurité, compétitivité, appui administratif,..Enfin le poste incluait une part importante de gestion de projets et de négociation avec les représentants des producteurs.



Mon poste précédent, en tant qu'ACHETEUR / VENDEUR de lait pour équilibrer les besoins des usines, m'a amenée à être mise en relation avec de très nombreux clients et fournisseurs dans le domaine du LAIT et des PRODUITS LAITIERS et du TRANSPORT. Cela m'a également apporté une approche originale de la LOGISTIQUE.



Par ailleurs, toujours chez DANONE, j'ai également une expérience de 3 ans en développement biscuits (à l'époque, la division biscuit -LU- faisait partie du groupe DANONE). Je travaillais sur des projets de DEVELOPPEMENT, QUALITE, INNOVATION, RENOVATION, PRODUCTIVITE.



Enfin, je m'intéresse beaucoup au commerce équitable, au développement durable et autres implications sociales et environnementales.



Mes compétences :

Développement