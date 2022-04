Isabelle NOLEAU

Consultante coach professionnelle

Associée gérante de Terres Inconnues

Presidente de International Coach Federation Chapter France 2013-2014

Certifiée Professionnal Certified Coach ICF



Terres Inconnues est une société de 5 associés expérimentés.

Notre métier consiste à accompagner des personnes et des collectifs dans leurs Terres Inconnues.Nous intervenons dans les moments de transformation ou il peut y avoir des pertes de repères et des sentiments d’insécurité.

Nous construisons avec nos clients des démarches créatives et pragmatiques qui permettent d’aborder ces passages en confiance. L’expérience vécue permet de révéler les envies et les ressources présentes, d’ouvrir des perspectives et d’ancrer de nouvelles pratiques. Notre équipe est constituée de facilitateurs coachs, superviseurs, formateurs référents dans son domaine.



Personnellement je conçois l'hentreprise comme un système vivant dont les cellules sont la principale richesse et qui fonctionne en lien étroit avec son écosystème.



Mon savoir-faire :

* favoriser l'émergence des idées de chacun pour un développement harmonieux des projets d'entreprise, garantissant performance collective et épanouissement individuel.

* équiper les organisations en outils simples de management, gestion de projet, démarches de progrès, fluidification de processus

* accompagner de façon personnalisée leur mise en place concrète sur le terrain grâce au coaching individuel et/ou collectif



Mes compétences :

Ressources humaines

Créativité

Conseil

Qualité

Coaching

Management

Agroalimentaire

Développement

Santé