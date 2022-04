Isabelle NAULEAU

Recherche un poste en finances et comptabilité de "Comptable confirmé".

Pendant de 5 ans, j'ai assuré la gestion financière et comptable de 15 sociétés d'un groupe rattaché à une Holding à Orbe en Suisse. Sur une période de 3 ans en qualité de Gestionnaire d'Entreprise et pendant 2 ans après avoir été promue Responsable Comptabilité. J'ai pu m'accomplir pleinement dans le domaine de la finance, et m'épanouir en milieu de PME avec différentes collaborations tant au sein du département des finances qu'auprès des autres services de l'entreprise opérationnelle "Direction", "Achats", "Marketing" et "Logistique" ; et également près 13 magasins en suisse romand, alémanique et italienne.





Mes compétences :

Travail en équipe

Organisation du travail

Ordinateur

Autonomie professionnelle