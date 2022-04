Isabelle MOLLOT

Riche d'une expérience de plus de 20 ans, je souhaite mettre mes compétences d'assistante de direction bilingue/ triligue au service de PME/TPE. Je suis rigoureuse, autonome et discrète tout en ayant le goût pour le relationnel. Merci de me contacter sur mon site internet http://www.isoffice.net/accueil . Isoffice est ambassadeur ONLYLYON.



With an experience of more than 20 years, I wish to put my skills of bilingual / trilingual management assistant in the service of very small companies : I am rigorous, autonomous and discreet while having an excellent interpersonal skills. Thanks to contact me on my website http://www.isoffice.net/accueil . Isoffice is an ambassador of ONLYLYON.



Mes compétences :

Assistanat de direction

Relationnel

Organisation d'évènements

Juridique

Back office

Microsoft Office

Préparation comptable

Appels d'offres aux marchés publics (stage suivi à