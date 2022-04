Antoine HÉRON

Ancien directeur des études de l'Institut Renault de la Qualité;

en charge durant quinze ans de la promotion de l'initiative et de la créativité des personnels de Renault;

concepteur et animateur de 1998 à 2007 des Carrefours de l'innovation participative; Cofondateur de l'association Innov'acteurs et premier président jusqu'en 2006.



Animateur du Club Innovation Citoyenne et Développement Durable de 2009 à 2011.

Janvier 2011, président de l'association Innovation citoyenne et Développement Durable au service des entreprises et organisations.



Mes compétences :

Innovation

Management

Methodes

Reconnaissance du personnel

Responsabilité sociétale des entreprises