Estevan SECQUEVILLE

Passionné de cinéma, de musique et d'histoires, depuis tout jeune, c'est tout naturellement que j'en ai fait mon métier (Montage & Réalisation audiovisuelle).



Monteur vidéo depuis plusieurs années, je donne vie à un film, une vidéo, en intégrant images, sons, transitions et effets spéciaux autours d'une histoire (scénario)...

Les montages/films que je réalise racontent des histoires, amène de l'émotion ou produisent de la valeur ajoutée, selon l'objectif attendu.



Diplômé d'un BTS Montage & Post-Production (Atelier de l'image et du son), je travaille en tant que Réalisateur / Monteur.



- Prestations : montage / réalisation audiovisuelle, formation, écriture de scénario, captation (image / son), direction d'acteurs...

- Projets : fiction (court/long métrage), reportage, documentaire, film d'entreprise, clip, etc...



Avec une expérience aussi variée que mes compétences, j'ai travaillé pour la Télévision, et participé à des projets pour des entreprises (film d'entreprises) , des associations (court métrage-moyen-métrage), des artistes (clip/concert), des artisans et des particuliers (reportages, documentaires)...



On me qualifie volontiers d'efficace, rigoureux, créatif et polyvalent. Mes aptitudes de pédagogue et d'écoute m'ont amené également à transmettre mes compétences aux autres, dans l'audiovisuel et le cinéma.



Je suis également impliqué dans l'association MTF Studio (Marseille), un collectif audiovisuel dont je suis le cofondateur. Nous faisons en sorte de laisser s'exprimer de jeunes talents dans le domaine du cinéma.



Mes outils de travail : storyboard, rush, caméras, appareils photo, enregistreurs numériques, bandes son, vidéo, images..

- Environnement technique : Windows/ Mac, Avid Media Composer, Adobe Première Pro, Final Cut Pro, After Effects, Photoshop...

- Environnement collaboratif : DropBox, Viameo, Google G Suite, We Transfer..



Mes compétences :

