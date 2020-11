Thierry SECQUEVILLE

Seamless Learning, gamification, ludification, innovation pédagogique, management moderne de projet (PMI / Agile / IT), travail collaboratif, productivité et management visuel.



Engagé dans le développement de l'efficacité professionnelle, la réussite des projets, le télé-travail à valeur ajoutée, le travail collaboratif (à distance) et le développement durable.



- Formateur en réussite de projets Agile / Scrum / Kaïzen / PMI, Management visuel (mind mapping, etc.), adaptation au changement, productivité, organisation, qualité, RH, communication, approches collaboratives



- Chercheur / Game designer en gamification pédagogique (Ex chercheur d'AMU en SIC).



- Gamification / conception de « blended serious games » pour la formation et lapprentissage (agile / Innovation games, Lego Serious Play 3.0, etc.) : gestion de projet, communication, qualité et management moderne.



- Dirigeant de BoostezVosProjets.com depuis 2013, facilitateur métier, intervenant en formation professionnelle (cadres) / initiale (jusquau doctorat), conférencier, animateur de séminaires de groupe et coordinateur de projets collaboratifs (et à distance).



- Membre Beeznet, cofondateur et président de Pôle Projet Paca,



- Créateur dAgile Play Ground Marseille, du peigne Agile et du concept innovant de gamification LudiToolsBox.



- Auteur de publications spécialisées.



- Passions : projets musicaux autour de la guitare (concert, clips), projets audiovisuels, pêche à la mouche, l'innovation.



Mes compétences :

Seamless Learning

Management visuel

Mind Mapping

PMI

Amélioration continue

SCRUM

KANBAN

XP

Kaizen

AGILE

Web

LEAN

Management par projets

Prezi

Programmation neuro-linguistique

Gestion de projet

Urbanisation des SI

Java J2EE

Conduite du changement

SQL

Webmarketing

JavaScript

PHP

HTML 5

CSS 3

Gestion des risques

Gestion des approvisionnements

C++

SEO

Agile game

Ingénierie pédagogique

Serious Gaming

Innovation Game

Créativité

Innovation

Psychologie Cognitive

Musique

Business Analyst Agile

Product