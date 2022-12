Esther MARION (MARION)

Ayant plus de 15 ans d'expérience en tant que responsable de communication et fondatrice de ma propre société, je suis à même de proposer diverses compétences, aussi bien théoriques que pratiques, qui me permettent d'accomplir parfaitement les différentes missions qui me sont confiées au quotidien. En voici une liste non exhaustive :



COMMUNICATION

- Maîtrise des techniques et outils de communication (événementielle, relations médias, méthodes délaboration de plans de communication )

- Gestion de projets

- Capacités découte et danalyse



SOFT SKILLS

- Agilité et adaptation

- Réactivité et autonomie

- Culture du résultat

- Négociation, persuasion et influence

- Leadership



EXPERTISE COMMERCIALE

- Sens du service et de la relation client

- Gestion des risques

- Développement de portefeuille clients