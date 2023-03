Esther NKOTTE

Titulaire d'un MASTER 2 en comptabilité finance et audit , et comptable au groupe CICAM ; Les missions du Comptable Fournisseurs sont diversifiées :je suis chargé de la gestion des factures des fournisseurs jusqu’à ce que ces dernières soient réglées, collecte les factures auprès des différents services de l'entreprise,les codifie et les enregistre dans les journaux. Vous pouvez aussi être en charge des notes de frais et des litiges avec les fournisseurs. les autres taches telles que la rédaction de courriers relatifs à la gestion des fournisseurs, gestion des litiges, les soldes débiteurs...



Mes compétences :

Comptabilité

Contrôle de gestion

Finance