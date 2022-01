Etienne BÉGOU

Titulaire d'un diplôme d'ingénieur en Génie Logiciel, Systèmes et Réseaux, j'ai axé mon parcours sur les environnements du Web.

Après plusieurs années en tant que consultant technique, et ayant travaillé dans divers domaines fonctionnels, je suis devenu Chef de Projet sur des environnements Java.

Par la suite, j'ai continué à assumer le rôle de Chef de projet sur divers projets E-Commerce ou communautaires en environnement .Net pour des grands comptes, et ai également managé une équipe de 10 personnes.



Mes compétences :

JavaScript

UML

Scrum

Conseil

Maven

Microsoft Office

XML

SVN

Oracle

Eclipse

Gestion de projet

Management

Microsoft Windows