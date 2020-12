Etienne CORNET

De novembre 2016 à octobre 2020

Rodobens São Paulo et São José do Rio Preto, Brésil

Trainee puis Spécialiste de Finances et Planification

- Activités de trésorerie bancaire (applications à taux fixe, contrats dérivés, gestion dactif et de passif, flux de trésorerie),

- Activités de produits financiers (développement de simulateurs de produits, analyses de documentations financières, études de viabilité financière, benchmarking auprès dautres banques),

- Contrôle et accompagnement des liquidités et dettes de toutes les entreprises du groupe, étude de flux de trésorerie, analyse et prévision du résultat financier,

- Gestion du capital gelé : stocks de plus de 90 jours, paiements non reçus depuis plus de 90 jours, biens non utilisables,

- Supervision de léquipe de Control Desk, création de rapports numériques pour la haute gestion et accompagnement des opérations de téléphonie : service clients, service partenaires, ventes en ligne, recouvrement et rétention,

- Gestion de résultats et planification des opérations de téléphonie,

- Accompagnement des résultats individuels et collectifs des agents, support technique pour les équipes chargées de la supervision directe des opérations,

- Définition et application de stratégie pour contacter les clients pontentiels, actuels et perdus.