Etienne DALLARD

Auto-entrepreneur spécialisé dans les nouvelles technologies du web. Mon cœur de métier est la conception graphique et le développement de site internet, mais il peut être élargi dans le domaine de la vidéo et de la photographie. Je travaille également sur la conception d’application native pour Smartphone.



J’ai forgé mes compétences grâce à mon DUT Service et Réseaux de Communication et ma licence professionnelle Systèmes Informatiques et Logiciels, spécialité Communication Multimédia. Je suis autodidacte ce qui me permet de rester à jour dans le monde du Web.





Mes compétences :

Javascript

Gestion de projets

Photoshop

Adobe première

Php/mysql

CMS Wordpress

CMS Joomla

Html/css

Photographie

After effects

Internet

PhoneGap