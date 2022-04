Jean-Michel PHALIPPOU

Je suis un jeune entrepreneur dans l'imagerie aérienne par drone, j'ai créé mon entreprise en mars 2014, j'ai obtenu mon homologation par la DGAC Sud-Ouest pour les Scénarii : S1 & S3, en venant sur viadeo je cherche à faire grandir mon réseau professionnel, vous dévoiler mes capacités, mon travail et vous démontrer l'efficacité des Multi-rotor dans différents types d'activités. Vous pouvez aller sur mon site pour avoir plus d'information :Array ou me contacter directement.



Merci d'avoir accordé quelques minutes pour lire ma présentation.



Mes compétences :

Informatique

Montage vidéo

Photographie

Electronique

Post production