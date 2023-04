Mélanie PERRUTEL

Je suis actuellement titulaire d'un Master 1 en Communication Globale des Entreprises et des Marques option Marque à l'ISCOM.

Grâce à quatre stages, deux en agences et deux chez l'annonceur j'ai acquis une palette de compétences requises par les entreprises.

C'est donc vers la stratégie de marque, et plus globalement la communication de marque intégrée dans la stratégie d'entreprise, que j'aimerais m'orienter.

Je suis très motivée, sérieuse et rigoureuse.

Ce que j'aime dans la communication c'est la mise en place de stratégies de communication, la création d'outil de communication et la dimension créative de ce domaine.



Mes compétences :

Relations commerciales

Stratégie de communication

Communication visuelle