Etienne DAMEROSE, ingénieur agronome de formation, a acquis une connaissance approfondie dans la réalisation d’études en hydraulique urbaine, particulièrement dans la modélisation de réseaux d’assainissement et le diagnostic structurel et fonctionnel des réseaux d'assainissement lors de la réalisation de ses missions chez SAFEGE entre 2010 et 2013. Il a également été formateur pour la modélisation hydraulique (MIKE URBAN & InfoWorks), ainsi que pour VISUAL BASIC.



Etienne DAMEROSE est, depuis juillet 2013, Ingénieur Études et Méthodes chez la SEVESC (Lyonnaise des Eaux), dans la direction des Hauts-de-Seine. En plus de la réalisation d'études courantes, il fournit un appui technique aux services de la SEVESC, exploitants des réseaux du Conseil Général des Hauts-de-Seine.



Mes compétences :

Mesure en réseaux d'assainissement

Mike Urban

InfoWorks

Modélisation hydraulique

Visual basic

Arcgis

SIG

Modélisation

Hydraulique

Ingénierie

Ingénieur

Environnement