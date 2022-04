Fabienne DONNEGER

Madame, Monsieur, je ne recherche plus merci





A la recherche d'un emploi de secrétaire dans les régions suivantes l’Essonne, Les Yvelines je vous propose ma candidature.



Je suis actuellement fonctionnaire Adjoint Technique de Formation et de Recherche au sein du Ministère de l’Agriculture (AGROPARISTECH), depuis 10 ans, j'ai acquis une parfaite maîtrise des logiciels bureautiques les plus courants et dans la prise de note.



Exerçant depuis plusieurs années comme Responsable de Service, j'ai une grande autonomie et je serai rapidement opérationnel.



Dynamique et ponctuelle, je sais aussi faire preuve de discrétion.



Disponible, je souhaiterais vous rencontrer afin de vous faire part de ma motivation et me tiens, dans cette attente, à votre entière disposition.



Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma respectueuse considération.



Mes compétences :

BEP

Brevet

Coupe

Dactylographie

Formation

Messagerie

Microsoft Word et Excel

SST