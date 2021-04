Dessinateur spécialisé dans le dialogue par l'image et leur modes de productions, j'illustre l’Innovation.



Apprenant incessant, j'étudie à travers ma profession l'intrication du dessin et de la parole et la manière de modéliser des idées.



site internet : http://www.chat-noir.biz



Mes compétences :

Chaine graphique

Solidworks

Sketchup

Adobe (pack graphique)

AUTOCAD

Office

Manga Studio