Etienne LEBORGNE

Ingénieur HEI, je suis comme adaptable et curieux, dynamique et créatif, autonome et rigoureux.



Adaptable et Curieux, j’ai effectué des expériences professionnelles dans des secteurs assez diversifiés: Ouvrier bâtiment, Auditeur sécurité ERDF, Développeur de projet, Assistant de recherche dans le textile. J’ai aussi effectué des formations variées : classe préparatoire PTSI, école d’ingénieur dans le Domaine Énergies, Systèmes Électrique Automatisés ainsi que le Domaine Organisation et Management des Entreprises axé sur l’Entreprenariat. Ces expériences professionnelles ou formations ont pour point en commun ma curiosité de découvrir de nouveaux domaines et d’élargir mes connaissances. A chaque fois, j’ai tout mis en œuvre pour m’adapter et pour être performant le plus rapidement possible.



Dynamique et Créatif, j’ai monté des équipes de trois personnes pour participer à des concours d’innovations, remporté par deux fois en 2012 : pour le concours « Foyer Connecté » de SEB puis le « RENAULT Connect Challenge ». Ces prix, ajouté à celui de Science et Vies Junior remporté au Salon Européen de la Recherche et de l’Innovation 2007, m’ont permis de partir à l’aventure sac au dos dans une dizaine de pays, de l’Europe de l’est à la Chine en passant par les États-Unis.



Autonome et Rigoureux, j’ai travaillé pendant 17 mois sur le processus d’innovation d’une de mes innovation : le V’Clic - système pour remorquer une valise à roulettes ou poussette de marché derrière une n’importe quel vélo. Ce projet m’a permis de développer les aspects techniques, juridiques, commerciaux et financiers que ça soit lors de mon projet de fin d’étude ou lors de ma formation à l’Entrepreneuriat. Après avoir effectué l’analyse de l’existant, des règlementations ainsi qu’une enquête clientèle poussée, j’ai établi un cahier des charges fonctionnel et technique puis conçu sept prototypes pour arriver jusqu’à l’élaboration des stratégies commerciales et l’établissement des différents coûts.



Mes compétences :

Visual Basic for Applications

MATLAB

Catia v5

Microsoft Office

SolidWorks