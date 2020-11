Etienne LEGARDINIER

Conscient de la dimension stratégique qu’occupe la logistique au sein des entreprises, je me suis spécialisé au travers plusieurs formations. Mon parcours professionnel me permet aujourd'hui d'être garant de la bonne marche de l’activité d’exploitation et de l’encadrement de mon équipe. Ci-dessous, mon périmètre d'actions :



- Organisation de l’exploitation du site

- Suivi de l’activité

- Suivi du respect des exigences clients

- Gestion de la relation client

- Suivi de la bonne utilisation du WMS

- Participation à des projets transverses / d’amélioration

- Gestion des stocks et des implantations

- Suivi du respect des règles d’hygiène et de sécurité

- Animer des équipes au quotidien

- Superviser l’intégration et la formation de nouveaux salariés sur le site



Mes compétences :

Transport

Logistique

Informatique

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Word

Lotus Notes

SAP Warehouse Management

Microsoft PowerPoint