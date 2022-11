Etienne RUGGERI est à l'origine de la création du Studio Le Carré. Une agence de création visuelle qui s'appuie sur un studio photo en plein coeur de Lyon, Toulouse et Grenoble. Une SARL qui regroupe aujourd'hui plusieurs photographes, des graphistes, vidéastes et web-designer afin d'offrir des compétences visuelles multiples pour les professionnels et particuliers. Le Studio Le Carré peut ainsi répondre à tous types de projets visuels en France et à l'étranger.





Le Studio Le Carré possède également une branche Photographie événementielle. "Amazing Studio" est un concept de photographie artistique et théâtrale, orchestré par Etienne RUGGERI et son équipe pour les événements d'entreprises. "Amazing Studio" se déplace et investit votre espace pour vous plonger dans l'art de la mise en scène photographique lors de vos événements (réunion d'entreprise, lancement de produit, soirée privée, arbre de noël, séminaire, team building, mariage, animation de club...). Vous n'avez pas l'habitude de prendre la pose? Pas de soucis, c'est le cas de la plupart d'entre vous ! Et c'est notre métier de vous faire franchir ce cap avec le sourire ! Alors n'hésitez plus et osez prendre un virage décalé pour votre communication interne ou externe.





Vous êtes particulier, comité d'entreprise, responsable de ressources humaines, chargé de communication, agence événementielle, assistant de direction... nous proposons des solutions adaptées pour tous vos événements.



Rendez-vous sur le site Internet du Studio pour plus de détails :

https://www.studiolecarre.com





N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande de devis ou toute autre question.





Nos images sont l'habillage de votre communication visuelle et feront résonner vos évènements plusieurs saisons durant !!

Le Studio Le Carré sera fier de vous accompagner afin de révéler vos plus belles idées.



Secteur : Arts et Culture, photographie, vidéo, événementiel, mode, architecture, publicité, wed design...



Mes compétences :

Photographie

Mise en scène

Formation professionnelle

Gestion, Comptabilité (OpenERP, Dolibarr)

Code (Html, Css, Javascript, Applescript...)

Management, Gestion de projet

Recherche et développement de nouveaux outils de création