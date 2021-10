Laurent DESSART (MAHMAD KHAN)

Après un bref parcours universitaire en Histoire de l'Art et Archéologie, en Sciences du Langage (FLE) et en Sociologie Comparative, ainsi qu'aux Langues'O (Institut National des Langues et Civilisations Orientales/INaLCO), resté inscrit en la carrière d'Expert, en langue afghane/pachtou durant 20 ans. Chargé de cours INaLCO de 2010 à 2012 et formateur pour Communicaid sur la même période, à Paris, en langue afghane.

Mes recherches concernent la langue et la civilisation afghanes et s'orientent vers la littérature et l'ethnomédecine. Elles portent entre autres sur la traduction d'oeuvres classiques ou modernes et conjointement, sur la constitution de lexiques multilingues à l'usage de médecins, secouristes, volontaires et autres partenaires ou spécialistes de l'humanitaire et des organisations internationales souhaitant disposer d'un outil pratique pour communiquer avec la population locale dans les situations de crise (écologique, économique, politique, religieuse, institutionnelle, médicale, etc.) que l'Afghanistan ou le Pakistan pourraient à l'avenir traverser encore, qu'Allâh les en préserve !