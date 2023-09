Bonjour,

Actuellement en poste, je recherche a developpé mon reseau professionnel. Ayant travaillé en tant qu agent logistique et qu auxiliaire de vie, je sais que mon parcours est atipique mais j aime les challenge et decouvrir de nouvelles perspectives.

Disponible dès a présent, je vous offre mes services

Cordialement

Etienne Venot

06.41.15.10.00



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Dynamisme

Tutorat pour stagiaire

Écoute

Goût des contacts

Attentionné et dévoué