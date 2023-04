Eugène DUCOS

J'ai fait mienne la devise de Robert HALF : "La persévérance, c'est ce qui rend l'impossible possible, le possible probable et le probable réalisé" !...



TELECOM et IMMOBILIER, deux domaines où j'ai développé des compétences avec passion.

De la coordination de l'implantation de sites de Télécommunications (pour les réseaux fixes hertziens et satellites, puis mobiles GSM-2G) devant des Commissions spécifiques, à la négociation et le développement de l'installation de la fibre optique dans les immeubles en technologie FttH (Fiber to the home).

En passant par l'assistance technique des usages et le SAV des terminaux mobiles en Service Clients ; puis, ces dernières années, la négociation immobilière et la négociation directe de l'implantation de sites GSM-2G/UMTS-3G/LTE-4G....



MES COMPETENCES



NEGOCIATION D'EMPLACEMENTS d'EQUIPEMENTS TELECOM (SITES GSM-UMTS-LTE-FH ou FIBRE OPTIQUE)

-recherche de sites ou prise en compte des cibles, contact propriétaire ou Syndic, présentation de chaque projet avec appréhension du potentiel et de la faisabilité ; dossier d’information, présentation lors de réunion(s), négociations avec Syndic et/ou propriétaires, finalisation des conventions, conduite de projets, etc... ; pour les relais GSM, visite technique pour évaluation possibilités et conception sommaire de l'implantation, concertation avec mairie, procédures d’urbanisme et administratives nécessaires, négociations avec instances de concertation ou de médiation, finalisation des dossiers à chaque étapes en coordination avec bureau d'études,...



TECHNOLOGIES, TECHNIQUES et DEPLOIEMENT des RESEAUX en FIBRE OPTIQUE :

-Architectures et équipements réseaux FttH (transport/distribution ; desserte optique mutualisée)

-Maîtrise des contraintes, des techniques et des règles de déploiement « horizontal » et « vertical »



TECHNOLOGIES, TECHNIQUES et DEPLOIEMENT DES RESEAUX "MOBILES" :

-Archetecture des réseaux GSM, UMTS, LTE ; et connaissances en ingénierie cellulaire

-Caractéristiques techniques, spécificités et apports du LTE (très haut débit mobile)

-Ingénierie et des règles de déploiement des sites GSM, UMTS, LTE

-Application du «Guide des relations entre opérateurs et communes» et des « chartes » locales éventuelles

-Cadre des règlementations : CPCE et ARCEP, urbanisme, environnement, ANFR, antennes et santé…



CONDUITE DE PROJET(s) : conduite et adaptation dans le cadre de l’équilibre Qualité-Coûts-Délais



IMMOBILIER : aspects juridiques ; marketing de l'immobilier ; évaluation et estimation en intégrant les facteurs de valeur des biens immobiliers et en combinant les méthodes d'évaluation ; prise de mandats, élaboration des dossiers de vente ; publication, plan de communication, stratégie ; intermédiation et négociations ; accompagnement jusqu'à concrétisation des transactions chez le notaire.



MAITRISE OUTILS : Pack MS Office, Mind Manager, MS-Project, Business Objects, logiciels immobiliers, logiciels de conception et d'aménagement 3D des logements ; outils de négociation de sites SFR ; outil de négociaton, gestion et pilotage du déploiement de sites Free-mobile ; outils de gestion et pilotage du déploiement des équipements des sites en fibre optique d'Orange.



Mes compétences :

Technique

Urbanisme

Gestion de projet

Négociation contrats

Baux

Droit immobilier

Prospection

Télécommunications

Réseaux Fibre optique

Sites GSM/UMTS/LTE

Négociation commerciale