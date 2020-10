Eunice MONDESIR

J'ai travaillé 4 ans pour une société spécialisée dans les plateformes logicielles de téléphonie sur IP pour opérateurs. J'ai ainsi développé une forte expertise technique, ainsi qu'une capacité d'analyse et un sens aigu de la relation client. Membre de l'équipe service client, j'ai participé à la conception, l'intégration et le support de début de vie des plateformes installées dans un contexte international.

Suite à cette expérience opérationnelle, j'ai souhaité développer mes compétences en gestion de projet. J'ai donc rejoint une société de conseil en infrastructure technique du SI. Je réalise des missions de conseil et d'assistance à maîtrise d'ouvrage balayant des domaines techniques variés (LAN/MAN/WAN/WLAN, Communications unifiées) pour des clients de différents secteurs d'activité.



**Compétences fonctionnelles :

-- > Conduite d’étude de cadrage, étude d’opportunité, étude technico-fonctionnelle

-- > Définition de spécifications fonctionnelles et techniques

-- > Gestion et coordination de projet (planning, qualité, budget, veille technologique)

-- > Coordination de MOE et de MOA internes/externes

-- > Pilotage d’équipes, gestion de la relation client, animation de comités de pilotage

-- > Conduite d’appels d’offres et choix de fournisseurs

-- > Conception d’architectures techniques générales et détaillées



Mes compétences :

Système d'information

Cisco Switches

H323

SS7

3G

Routeur Cisco

Wi-Fi

Cisco Call Manager

Téléphonie mobile

Téléphonie professionnelle

Télécommunications

TCP/IP

Voix sur IP

GNU/Linux

SIP

Téléphonie sur IP

Étude de faisabilité de projets

Appels d'offres

Étude d'impact

Etude technique

Gestion de projet