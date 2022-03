Eurydice COUSSOT

Après un bac général et un BTS en hôtellerie-restauration, je me suis tournée vers l’hôtellerie touristique pour travailler au sein d'un grand groupe de villages vacances, le club Med. Cela a été une expérience très enrichissante où j'ai appris beaucoup,tant sur le plan professionnel que sur un plan relationnel et humain .

J'ai occupé différents postes, mais j'ai évolué très vite au poste de responsable réception où j'ai eu l'occasion de manager des équipes allant de 6 à 17 personnes et jusqu'à 10 nationalités différentes.



Après 10ans, je souhaitais un autre style de vie . J'ai eu la chance d’intégrer la chaîne de Télévision France 3 limousin Poitou-Charente.



Pendant 3 ans, dans l’émission, « C’est mieux le matin », j'y ai présenté la météo, ainsi qu’une chronique (orientée sur la santé le bien-être). Cela m’a beaucoup plu et bien que ma collaboration avec la chaîne se soit interrompue en 2009, j'ai gardé en tête l'idée de présenter à nouveau des chroniques dans le futur.



Après reprise d'études, j’ai obtenu un BTS diététique. Je suis aujourd'hui diététicienne à mon compte en Guadeloupe. Présenter des chroniques sur la nutrition fait toujours partie de mes envies, mais j’ai découvert un énorme plaisir dans le contact client et j’aime accompagner mes patients vers leurs objectifs et leur bien-être..



Mes compétences :

