Avec une appétence prononcée pour le marketing produit et le management, j'ai orienté depuis 2013 dans ce sens mes expériences professionnelles (stages, CDD, contrat d'apprentissage) pour obtenir des compétences dans l'industrie des cosmétiques et l'industrie du textile. Une orientation qui m'a permis de développer un champs de compétences vaste dans des environnements complexes mais challengeants et d'apprendre aux côtés de professionnels passionnés notamment sur ces deux secteurs de prédilection.



Chef de produit, diplômée d'un Master 2 Management spécialisation marketing digital à l'INSEEC Grande Ecole, je justifie de deux années significatives et professionnellement réussies en tant quassistante chef de produit au sein d'une marque française de prêt-à-porter pour homme et chef de produit marketing opérationnel au sein de l'équipe marques exclusives de chez Marionnaud.



L'approche BtoB et BtoC caractérise mon parcours, avec la gestion de marques et de produits mais également une expérience commerciale terrain et une formation initiale en management des unités commerciales.



Forte dun parcours professionnel pluridisciplinaire dans des secteurs variés en France ainsi qu'à l'étranger et dune connaissance des problématiques digitales, je suis sensible aux enjeux liés à la gestion et développement de produits ainsi quà la gestion de projets et de marques. Enfin, mes expériences en Startup mont permis daccroitre ma vision stratégique et entrepreneuriale.



L'ensemble des mes expériences que j'ai voulu en adéquation avec mon objectif professionnel m'ont permis de développer de nombreuses compétences :



- Commerciales

- Managériales

- En marketing stratégique et opérationnel

- En marketing digital



Et daccroître rigueur et proactivité en minvestissant pleinement à la réussite des missions confiées.



Aujourd'hui à la recherche d'un poste à responsabilité et challengeant, je dispose de bagages professionnels permettant une insertion et une adaptation rapide.



Curieuse et créative, avec une appétence produit développée, je suis à l'écoute de nouvelles opportunités en marketing et management.



Entrepreneuse dans l'âme et passionnée par les cosmétiques, j'entame une réflexion sur le développement d'une gamme cosmétique saine, respectueuse de la peau et de l'environnement, pour les bébés et les mamans. Affaire à suivre !



Pour plus d'information, vous pouvez consulter mon site CV : https://evaguillemotpro.wixsite.com/moncv

Et/ou me contacter par mail à l'adresse : eva.guillemot.pro@gmail.com



Au plaisir d'échanger avec vous !