Eva OGHDAYAN

Je suis actuellement technicienne de laboratoire/ préleveuse à UNIBIO Site du Valentin. J'ai obtenu le CEU de technicien de laboratoire qualiticien de l'Université de Pharmacie à Marseille basée sur la norme ISO 15189.

Dans le cadre de l'assurance qualité, j'étais responsable de la gestion documentaire, de l'élaboration du manuel qualité et de l'exploitation des non conformités internes ainsi que des réclamations.

Diplômé d’un CQPM-H d'assistante qualité, j’ai étudié la norme ISO 9001 et participé à la mise en place de l'H.A.C.C.P. au sein d'une entreprise d'agro-alimentaire, je connais ainsi les principales normes et outils d’analyse indispensables au bon fonctionnement d’une entreprise.

L’ambition, le goût du challenge et des résultats sont des valeurs qui me permettront de participer à la réussite de votre établissement. Jeune, dynamique et motivée, je mettrai tout en oeuvre pour satisfaire les missions qui me seront proposées.



Mes compétences :

Technicienne

ISO 9001

Qualité

Laboratoire d'analyse

ISO 15189

Haccp

Préleveuse