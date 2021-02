Eva STRITTMATTER

Bonjour,



Je mappelle Éva, jai 28 ans et jhabite dans lAude près de Carcassonne.

Jai travaillé durant près de 9 ans dans le commerce plus précisément en tant que conseillère beauté et esthéticienne en parfumerie pour évoluer Responsable Adjointe dans ce secteur.



Aujourdhui je souhaite changée de voie et découvrir un nouveau métier dans lequel je serais pleinement épanouie.

Jai décidé dentamer une reconversion professionnelle dans la décoration dintérieur qui me passionne depuis déjà plusieurs années.

Je souhaite faire une formation avec lécole MMI DECO.



Je monte actuellement un dossier pour que lon maccepte un financement afin que je puisse commencer ma reconversion.



A suivre...