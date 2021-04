Eva WAWRZYNIAK

Actuellement en poste d'agent de transit et après 8 ans d expérience dans le domaine de l’import export, je suis actuellement à l écoute de nouvelles opportunités .



* Mes atouts : Mes connaissances de la réglementation douanière ainsi que mes formations m'ont permis d'avoir une vision plus globale du Commerce International. Par ailleurs, mon stage a Londres m'a confirmé mon goût pour les langues étrangères, l'apprentissage de nouvelles cultures et surtout la negociation.



* Ma différence : Ma motivation, ma determination et ma soif de connaissance.



* Objectif : Trouver un poste dans lequel je pourrais m'épanouir.



Mes compétences :

Excel , Word , PowerPoint, Access

Lotus Notes

CONEX (LOGICIEL)

Base de données

Transport maritime

Déclarant en douane

VERIFICATION DOC EXPORT

Import

Gestion des litiges

Export

Statistiques

Ap+

Prospection

CODIFICATION DOUANIERE

Incoterm

Travail en équipe

Adaptabilité

Mobilité