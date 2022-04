De formation Généraliste RH, et rattaché à la DRH, je me suis développé sur le Recrutement et la Formation professionnelle ainsi que les fonctions transverses liées aux RH, comme les rémunérations et avantages sociaux, le contrôle de gestion sociale et le développement RH.

Aussi, je maîtrise parfaitement les SIRH (de la rédaction du cahier des charges à la mise en œuvre) ainsi que les outils liés à la paie et la gestion du personnel.



Je me suis investi durant 10 années pour le compte de quatre grands groupes dotés d'environnements multi-sites comme TOTAL, Home salons, Façonnable et RETIF.



Depuis 2011, je mets mes compétences et mon savoir-faire pour les Laboratoires Arkopharma, dont le siège social est basé à Carros (Alpes-Maritimes).



Fort de 15 années d'expériences en RH, je reste à l'écoute du marché pour relever de nouveaux challenges...





Arsène GHOUGASSIAN



Mes compétences :

SIRH

Gestion de projet