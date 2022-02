Eve DAFFAUD

Travaille depuis fin 2014 au sein de la société Thuasne pour laquelle je développe essentiellement des interfaces web avec Symfony3, en vue d'une utilisation intranet (gestion de produits, génération de contrats).



Développement entier d'un CMS sous Symfony3 pour la gestion de la base de données des produits Thuasne (back-office et front-office).



J'interviens aussi dans la conception graphique de projets en ligne en tant que Web Designer, principalement sous Photoshop.



Auparavant :

Expérience de quatre ans dans une agence web spécialisée dans l'immobilier en tant que Webmaster, Développeuse et Web Designer. Je peux donc suivre un projet de A à Z : charte graphique, mise en ligne, entretien et développement de nouvelles fonctionnalités.



Dernière réalisation "publique" :

http://monmaldedos.fr



Mes compétences :

JavaScript

Adobe Dreamweaver

Sencha Touch

Joomla

Adobe Illustrator

Compass

PHP

CSS 3

HTML 5

Adobe Photoshop

Atom

Wordpress

JQuery

Symfony3

Bootstrap

LESS

Doctrine