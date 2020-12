Eve VERDONK

Avec une expérience professionnelle comme Gestionnaire SAV de niveau expert dans l’industrie à jet d’encre et comme Ingénieur service client dans la microélectronique, ayant pour objectif la résolution des problèmes techniques ou opérationnels. En charge de la planification, de la communication et de la coordination des interventions, ainsi que de la remontée et de l’analyse des incidents en collaboration avec la R&D, dans le but de l’amélioration des systèmes.

Également en charge des installations, démarrage, mise à jour des systèmes ainsi que la formation des techniciens et opérateur en France et à l’étranger.

Pour ces différents postes, j’ai dû exercer dans des domaines variés comme l’électronique, l’électrotechnique, la mécanique, la micromécanique et l’impression à jet d’encre.



Ma connaissance et mon adaptabilité aux environnements exigeants m’ont permis d’être rapidement efficace et apprécié.

Mes aptitudes relationnelles m’ont servi à fidéliser et à établir un climat de confiance au-delà de l’expertise technique nécessaire.



Mes compétences :

Microélectronique

Service client

Maintenance

Electrotechnique

Ingénierie