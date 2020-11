Evgenia PONTET

Sens créatif et artistique, je possède une très bonne culture web et graphique en général.

Bon coup de crayon et connaissance des techniques de dessein. Je maîtrise les techniques de conception, création, exécution et impression, je suis passionné par toutes les formes de création graphique avec un goût prononcé pour le web design et l'infographie. Expérience dans la conception et design du projet aménagement d’espace intérieur en 3D, assiste par logiciel Autocad. Obtention du Titre Professionnel Infographiste en Multimédia, niveau III, IFAPE en 2014.



Mes compétences :

Pack office

AutoCAD

Adobe Flash

Adobe Dreamweaver

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

WordPress

HTML

Cascading Style Sheets

ART

Dessin