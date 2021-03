Expert WEB CONSEIL

Nous facilitons la digitalisation du parcours clients de vos activités, sites ou structures non natives numériquement rattachées en Haute-Vienne/ Nouvelle-Aquitaine pour associer vos équipes à une culture digitale commune afin de parler le même langage sur tout le parcours visiteurs puis prospects et enfin clients.

www.webconseilexpert.fr



- Qu'est ce qui est adapté à vos usages?

- Comment maintenir l'attention de vos visiteurs ou les contacter?

prenez les bons réflexes essentiels...



Patrick D. Expert en relation e-clients pour votre stratégie digitale et fort d'une expérience de responsable France commercial&marketing pour une société du numérique saura accompagner vos équipes à s'approprier la digitalisation et vous aidera à faire le choix pour votre outil numérique de la e-relation. Bilingue Anglais.



Notre connaissance des territoires excentrés de la Nouvelle-Aquitaine vous permettront de nous confier des missions de digitalisation de votre e-activité et l'adapter à votre modèle depuis votre métropole et créer de la + value.



Facturation à la mission, adaptée à votre budget, modulable en plusieurs jours avec ou sans hébergements dans les territoires excentrés des régions Nouvelle-Aquitaine - Occitanie - Pays de Loire.



Quelques missions: Nouvelle-Aquitaine, accompagnement digital pour des hébergeurs, adhérents de Gîte de France. (Le Masbareau,...) et pour le développement d'une place de marché inter-communale type Elloha.

Occitanie / Celi.com en simplexité digitale à Toulouse. www.celicomm.fr en sous-traitance de ses clients.

Pays de Loire, un partenariat est en cours pour des sites sur le Poitou, Creuse, Indre, Nord Haute-Vienne, Charente.



Confiez nous une 1ère mission, tél: 06.46.35.38.41, https://www.webconsel-expert.fr

Mail: webconseilexpert@gmail.com et LinkedIn.



Mes compétences :

Jimdo

Analyse d'audience

E-visiteurs

WordPress

Elloha

Google analytics

Audit

Customer Relationship Management