Ezilda DROUAULT

Je propose de mettre à profit mes nombreuses compétences de Secrétaire Assistante au service d'une entreprise qui me permettra de m'épanouir professionnellement.



Forte de plus de dix années d'expérience professionnelle aux seins de TPE, PME et Grande Entreprise Internationale.



Ayant travaillé dans des domaines tels que l'AUTOMOBILE, l'IMMOBILIER, le BÂTIMENT, les TRANSPORTS, le SERVICE AUX ENTREPRISES, Secteur PRIVE ou PUBLIC, j'ai appris à être polyvalente, à travailler seule ou en équipe et à m'adapter rapidement à toutes situations nouvelles.



J'aime assister et être l'interface, le lien, entre les Clients, la Direction, l’Equipe, les Fournisseurs.



Aujourd'hui, une ré orientation de carrière me donne l'opportunité de découvrir de nouveaux secteurs d'activités, et serait pour moi un nouveau challenge à relever.



De nature curieuse, j'étudierai avec grand intérêt chaque proposition.



Je vous invite à découvrir mes compétences ainsi que mon parcours professionnel, à travers mes expériences citées et détaillées ci-dessous.



Dans l'attente d'un futur contact, je reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.





Mes compétences :

Gestion administrative

Informatique

Relations commerciales

Comptabilité