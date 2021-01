Fabian GANTOIS

Je cumule une expérience professionnelle de plus de 17 ans au travers de fonctions marketing, commerciales et de management de projets dans les secteurs de l'énergie, de la construction et de la santé.

Fin 2014, j’ai rejoint le Groupe international leader Emerson pour mettre en œuvre une stratégie commerciale directement tournée vers le client utilisateur et manager sur l’ensemble du territoire national les actions de prescription et de promotion des solutions de réfrigération auprès des clients grands comptes en GMS et restauration collective.

Depuis début 2018, j’appartiens également à la Direction Marketing Europe du Groupe Emerson pour déployer à une échelle Européenne cette stratégie « End User ».



Mes compétences :

Développement commercial

Management de Projets

Encadrement d'équipe

Lobbying

Veille concurrentielle

Marketing stratégique