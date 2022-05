Louis-Maxime LEBRET

Responsable web au sein de la société Labo & Co, je suis en charge de la gestion du contenu du site internet, dont le catalogue propose plus de 12 000 produits.



Je travaille au quotidien sur les plateformes Odoo et Shopinvader.

Cette mission comprend tant la création des produits, la mise à jour des prix que le référencement naturel ou la gestion des utilisateurs.



Par ailleurs, je suis également en charge du support client online (tchat en ligne) sur le siteArray.



Ma formation commerciale et marketing est mise en application continuellement, lors de mise en ligne de nouveaux produits ou l'envoi de newsletters.



Ma formation comptable me permet en outre d'anticiper certains aspects indispensables quant à la mise en place et l'utilisation de l'ERP.



