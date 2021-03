Fabien ARCHAMBAULT

Orienté vers la chimie théorique depuis le master (obtenu à Marseille), j'ai poursuivi par une thèse de doctorat dans ce domaine (obtenue à Nancy) et j'ai été embauché par la start-up Nanotimes (basée à Toulouse) dans le domaine de la physique théorique.

Fort de ces expériences j'ai développé une compétence en calcul scientifique , programmation, majoritairement Fortran et python, et aussi dans la recherche fondamentale.

Ma passion pour l'informatique m'a poussé à m'orienter vers Linux et ses fondements. J'ai des expériences de gestion de machines parallèles et d'administration systèmes.

Les années de thèse m'ont permis de maîtriser un anglais (oral et écrit) scientifique important pour les relations internationales. J'ai eu au cours de mes années la possibilité d'interagir avec les États-Unis, le Canada et l'Espagne.



Mes compétences :

Python

Linux Redhat

HPC

Bash Script

FORTRAN

Calcul scientifique

Développement

Programmation

Chef de projet

Linux