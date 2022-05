Raphael RAHMANI

Consécutivement à ma formation d'ingénieur de l'École Nationale Supérieure de Chimie de Clermont-Ferrand (option Chimie Organique Fine et Industrielle), j'ai décidé de poursuivre ma formation par une thèse en synthèse organique. Au cours de ces travaux, j'ai acquis un grand nombre de connaissances en synthèse multiétape ainsi qu'en catalyse par les métaux de transition. J'ai complete cette experience par un stage postdoctoral en catalyse au sein du laboratoire du Professeur Shu Kobayashi à l'université de Tokyo. Cette experience m'a permis de me perfectionner dans le domaine de la catalyse énantiosélective notamment. J'ai par la suite travaille en tant que Chimiste dans l'industrie pharmaceutique (Eli Lilly). Actuellement je travaille a la Monash University a Melbourne comme Research Fellow au sein du Monash Institute of Pharmaceutical Sciences.



En fin de compte, j'ai maintenant à mon actif d'excellente connaissance de la chimie organique sous ses différents aspects tels que la synthèse multiétape ou développement de nouvelles méthodes de synthèse. J'ai aussi acquis une bonne connaissance en chimie medicinale. Je souhaiterais pouvoir mettre a profit toutes ces connaissances dans le secteur Recherche et Développement d'une industrie chimique/pharmaceutique.



Mes compétences :

Chimie organique

Chimie analytique

Chimie fine

Synthèse organique

Chimie pharmaceutique