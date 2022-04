Jamel RAHMANI

MES POINTS FORTS, JE SUIS CAPABLE :



- de coordonner mes actions avec un ou plusieurs intervenants,

- respecter des deadlines,

- d’aborder et de convaincre pour engager une discussion efficace,

- de communiquer avec tact sur des sujets sensibles pour obtenir les informations désirées.

- de maîtriser la conduite d’entretien et les situations conflictuelles,

- de négocier, avec fermeté et politesse, en m’adaptant à mon interlocuteur.